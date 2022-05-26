Петербуржцам рассказали, что в июне изменится с Новой моделью транспортного обслуживания

Петербуржцам рассказали, что в июне изменится с Новой моделью транспортного обслуживания. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Петербуржцам рассказали, что в июне изменится с Новой моделью транспортного обслуживания. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Уже с первого июня в жизни жителей Петербурга произойдут некоторые изменения, связанные с транспортом.

Об изменения рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Так, в разных районах города откроется 20 новых маршрутов, а также изменятся трассы 12 автобусов, закроются 1 социальный и 32 коммерческих автобусных маршрута с полной заменой другим социальным транспортом.

Работу по новым правилам начнут еще 57 автобусных маршрутов. Теперь водители на остановках будут открывать все двери для посадки и высадки пассажиров, а в салонах не будет кондукторов. Пассажиры должны самостоятельно оплатить проезд сразу после входа в салон любым действующим видом электронных проездных билетов, банковской картой или разовым QR-билетом. Такие автобусы будут помечены специальной наклейкой оранжевого цвета, которые будут размещаться снаружи автобуса на каждой двери.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 28 на 29 мая в Петербурге будет работать общественный транспорт. Возможно будет передвигаться на метро, автобусах и троллейбусах.