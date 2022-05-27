В Петербурге выясняют причину массового мора рыбы

В петербургских реках и каналах вновь начали замечать мертвую рыбу.

Жители города рассказали об этом в социальных сетях. Мертвая рыба плавала на поверхности реки Фонтанки рядом с Измайловским проспектом, в притоках Невы, а также в Большой Невке на Петроградской стороне между Сампсониевским и Гренадерским мостами.

На ситуацию уже отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. Специалисты уверяют, что в этих местах нет выпусков промышленных стоков, а о каких-либо экологических нарушениях в ведомство не сообщалось.

Причину массового мора рыбы устанавливают, сейчас исследуются отобранные пробы и анализы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финском заливе нашли корюшку с паразитами. Такие «подарки» могут вызвать у человека тошноту, слабость, боль и вздутие в животе, стать причиной паразитарного заболевания.