Арсенал оружия нашли у слесаря в «коммуналке» в Колпино

Оружие нашли в квартире на Пролетарской. Фото: google.maps

Оружие нашли в квартире на Пролетарской. Фото: google.maps

Мужчина предпенсионного возраста хранил в коммунальной квартире в Колпино целый арсенал оружия.

Как стало известно Gazeta.SPb, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов нашли в одной из комнат коммунальной квартиры на Пролетарской улице, дом 46.

Хозяин комнаты — 58-летний слесарь, как оказалось, незаконно хранил самодельно переделанные пистолеты Макарова, револьверы, винтовку «Маузер», шесть банок пороха и почти 600 различных патронов. Все оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

Полицией возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчину после допроса отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у метро «Ленинский проспект» неизвестные до смерти избили мужчину под «кайфом».