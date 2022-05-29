В Ленинградской области от коронавируса скончался еще 1 человек

В Ленинградской области от коронавируса скончался еще 1 человек. Фото: Pixabay

В Ленинградской области от коронавируса скончался еще 1 человек. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 46 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 29 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 638 случаев ковида. Всего выздоровел 183 343 пациентов, в том числе 73 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 484 человека.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Лидером в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 286 человек. Третье место у Московской области —197 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что использование жителям Петербурга средств индивидуальной защиты теперь не обязательно. Такая мера носит рекомендательный характер.