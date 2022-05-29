Празднование Дня города в ночь с 28 на 29 мая собрало в метро более 73 тысяч петербуржцев

Празднование Дня города в ночь с 28 на 29 мая собрало в метро более 73 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Празднование Дня города в ночь с 28 на 29 мая собрало в метро более 73 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь с 28 на 29 мая жители и гости Северной столицы могли пользоваться транспортом, в частности метро. Празднование Дня города прошло на славу, и за одну только ночь петербургская «подземка» перевезла более 73 тысяч пассажиров.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, за ночь с 28 на 29 мая на поездах до дома добрались 73,3 тысячи пассажиров. После фееричного Фестиваля огня горожане толпами перетекали с Дворцовой набережной прямиком к подземному транспорту. В период проведения праздничных мероприятий в честь Дня города метро работало без ночного технологического перерыва.

Однако движение поездов этой ночью осуществлялось с увеличенными интервалами. С 2:00 до 4:30 в кассах и автоматах, которые расположены в вестибюлях станций метрополитена, можно было приобрести только жетоны за наличный расчет, но в турникетах можно было платить всеми видами действующих проездных билетов или банковской картой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера вечером и сегодня ночью на Дворцовой набережной Северной столицы в честь Дня города прошел красочный масштабный Фестиваль огня, посмотреть который собралось огромное количество зрителей.