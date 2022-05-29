Употребление лука может помочь предотвратить рак и снизить сахар в крови

Кверцетин — еще один полезный компонент лука, который повышает адгезию раковых клеток. За счет наличия в составе аллилсульфидов и флавоноидов лук снижает риск развития рака желудка, пищевода, печени, толстой и тонкой кишки.

Еще одна группа людей, которой рекомендуется употреблять лук для поддержания здоровья, — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем холестерина в крови. Кроме того этот продукт помогает контролировать уровень сахара у больных диабетом.

А вот если есть проблемы с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки лук сырым лучше не есть. При аллергии и кожном зуде этот продукт тоже не стоит есть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эффективность лечения рака напрямую зависит от стадии его обнаружения. Однако рекомендуется в любом случае придерживаться определенной стратегии.