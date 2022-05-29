Президент Турции Реджеп Эрдоган 30 мая по телефону свяжется с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган 30 мая по телефону свяжется с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган 30 мая по телефону свяжется с Путиным. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган завтра проведут телефонный разговор.

То, что главы государств по телефону обсудят важные темы подтвердили в Кремле. Так, его представитель Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган и Путин, действительно, проведут телефонный разговор в понедельник. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Президент Турции сам сообщал журналистам по возвращении из Азербайджана о скорой связи по телефону с президентом России Владимиром Путиным и с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает TRT Harber.

«В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, в Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, так как ситуация становится хуже «с каждым днем».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич договорились о бесперебойных поставках газа.

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