Президент Турции Реджеп Эрдоган 30 мая по телефону свяжется с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган завтра проведут телефонный разговор.
То, что главы государств по телефону обсудят важные темы подтвердили в Кремле. Так, его представитель Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган и Путин, действительно, проведут телефонный разговор в понедельник. Об этом сообщает ТАСС.
До этого Президент Турции сам сообщал журналистам по возвращении из Азербайджана о скорой связи по телефону с президентом России Владимиром Путиным и с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает TRT Harber.
«В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, в Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, так как ситуация становится хуже «с каждым днем».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич договорились о бесперебойных поставках газа.