До держателей российских евробондов не дошли выплаты в 100 млн долларов

До держателей российских евробондов не дошли выплаты в 100 млн долларов
До держателей российских евробондов не дошли выплаты в 100 млн долларов. Фото: Pixabay

Выяснилось, что по состоянию на вечер 27 мая на счета держателей российских евробондов так и не поступили выплаты в евро и долларах на 100 млн долларов.

О том, что выплаты не дошли пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что кредиторы должны были получить 71,25 миллиона долларов в виде выплат по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году и 26,5 миллиона евро по облигациям со сроком погашения в 2036 году.

Еще 20 мая Минфин России заявил, что обязательства по этим ценным бумагам были выполнены, однако США не стали продлевать лицензию, разрешавшую Кремлю обслуживать госдолг в американской валюте.

По данным агентства, наступил 30-дневный период, в течение которого необходимо провести эти выплаты.

При этом позднее в пятницу, 27 мая, как указывает агентство, Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил, что с его счета средства в пользу депонентов были списаны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что РФ не собирается прекращать оплачивать госдолг в рублях, заявили в Министерстве финансов страны.

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