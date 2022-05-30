По суточной заболеваемости коронавирусом сегодня Петербург встал на первое место

По суточной заболеваемости коронавирусом сегодня Петербург встал на первое место. Фото: pexels

По суточной заболеваемости коронавирусом сегодня Петербург встал на первое место. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 253 новых случаев коронавируса.

Госпитализировано 253 человек, выздоровели – 65, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 529 252 местных жителя, вылечились — 1 492 281 человек, а общее число жертв достигло 33 826. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 191 человека. На третьем месте Республик Татарстан — 121 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это «конец начала».