За сутки в Ленобласти обнаружили еще 2 умерших с COVID-19

За сутки в Ленобласти обнаружили еще 2 умерших с COVID-19
За сутки в Ленобласти обнаружили еще 2 умерших с COVID-19. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 45 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 30 мая, предоставили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 683 местных жителя. Всего выздоровели 183 407 пациентов, в том числе 64 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умерло два человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 191 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это «конец начала».

коронавирус ленобласть оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга вернул составителям дело лидера группы «ДДТ» Юрия ...
Шестеро петербуржцев стали победителями конкурса «Лидеры России»
В Петербурге распродают имущество обанкротившегося Spar
Горячей воды не будет в 11 районах Петербурга до 3 июня
Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора
Инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян
Вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в ...
Петербург вошел в тройку лучших регионов России по благосостоянию семей