За сутки в Ленобласти обнаружили еще 2 умерших с COVID-19

За сутки в Ленобласти обнаружили еще 2 умерших с COVID-19. Фото: pixabay

За сутки в Ленобласти обнаружили еще 2 умерших с COVID-19. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 45 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 30 мая, предоставили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 683 местных жителя. Всего выздоровели 183 407 пациентов, в том числе 64 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умерло два человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 191 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это «конец начала».