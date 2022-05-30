Вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в «АвтоВАЗ» Соколова

Обязанности бывшего петербургского вице-губернатора Максима Соколова, возглавившего «АвтоВАЗ», временно возложили на вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Как сообщает «Коммерсантъ», Соколов отвечал за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, промышленной политики, развития бизнеса и потребительского рынка.

Теперь курировать деятельность этих ведомств, по данным издания, будет Алексей Корабельников, в обязанности которого входит координация и контроль работы комитетов по госзаказу, по экономической политике и стратегическому планирования и финансам.

Аппарат Соколова после его увольнения был расформирован, а сотрудники сейчас подчиняются Корабельникову.

Максим Соколов работал вице-губернатором Петербурга с 20 декабря 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Соколов официально возглавил «АвтоВАЗ».