Вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в «АвтоВАЗ» Соколова

Вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в &#171;АвтоВАЗ&#187; Соколова
Обязанности Соколова временно перешли Корабельникову. Фото: Смольный

Обязанности бывшего петербургского вице-губернатора Максима Соколова, возглавившего «АвтоВАЗ», временно возложили на вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Как сообщает «Коммерсантъ», Соколов отвечал за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, промышленной политики, развития бизнеса и потребительского рынка.

Теперь курировать деятельность этих ведомств, по данным издания, будет Алексей Корабельников, в обязанности которого входит координация и контроль работы комитетов по госзаказу, по экономической политике и стратегическому планирования и финансам.

Аппарат Соколова после его увольнения был расформирован, а сотрудники сейчас подчиняются Корабельникову.

Максим Соколов работал вице-губернатором Петербурга с 20 декабря 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Соколов официально возглавил «АвтоВАЗ».

алексей корабельников вице-губернатор Максим Соколов новости СПб обязанности


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга вернул составителям дело лидера группы «ДДТ» Юрия ...
Шестеро петербуржцев стали победителями конкурса «Лидеры России»
В Петербурге распродают имущество обанкротившегося Spar
Горячей воды не будет в 11 районах Петербурга до 3 июня
Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора
Инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян
Вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в ...
Петербург вошел в тройку лучших регионов России по благосостоянию семей