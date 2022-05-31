Восемь подростков задержаны за нападение на семейную пару в саду Сан-Галли

Восемь подростков задержаны за нападение на семейную пару в саду Сан-Галли
Инцидент произошел в саду Сан-Галли. Фото: google.maps

После нападения на семейную пару в саду Сан-Галли в отдел доставили группу подростков.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне правоохранительные органы задержали восьмерых подростков в возрасте от 14 до 18 лет: шестерых парней и двух девушек. Во время разбирательств выяснилось, что к нападению на пару был причастен только один из них: 14-летний ученик восьмого класса, а остальные просто наблюдали. Он распылил в лицо пострадавшей газовый баллончик, а ее супруга ударил в спину и ребра. Подросток задержан, остальных отпустили.

Напомним, инцидент произошел 26 мая днем в саду Сан-Галли. Подростки подошли к семейной паре — 19-летнему молодому человеку и 24-летней женщине — и избили их. Медицинская помощь им не понадобилась. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка, ударившая брата ножом за избиение дочери, стала фигурантом уголовного дела.

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