За сутки в первый летний день медики насчитали 10 смертей петербуржцев с коронавирусом

За сутки в первый летний день медики насчитали 10 смертей петербуржцев с коронавирусом
За сутки в первый летний день медики насчитали 10 смертей петербуржцев с коронавирусом. Фото: Pixabay

В Северной столице за сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в первый летний день 2022 года, 1 июня, представили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 13 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 846 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 200 человек, в том числе 83 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его мнению, это «конец начала».

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