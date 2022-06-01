Петербург занимает 2 место по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург занимает 2 место по суточной заболеваемости COVID-19
Петербург занимает 2 место по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Санкт-Петербурге 294 новых случая коронавируса.

Госпитализировано 294 человек, выздоровели – 426, умерли – 10. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 529 794 местных жителя, вылечились — 1 493 121 человек, а общее число жертв достигло 33 846. Об этом сегодня, 1 июня, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 367 человек. На третьем месте Московская область — 208 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией россиян. По его мнению, это «конец начала».

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