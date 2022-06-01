В петербургском Пулково 1 июня отменили 14 рейсов

В петербургском Пулково 1 июня отменили 14 рейсов
В петербургском Пулково 1 июня отменили 14 рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В первый день лета, 1 июня, петербургский аэропорт Пулково не покинут 14 рейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Несмотря на большое количество отмененных задержанных рейсов сегодня нет. На настоящий момент, 09:00, из аэропорта уже не улетели пять самолетов. Так, речь идет о двух рейсах «Петербург — Анталья», «Петербург — Новый Уренгой», «Петербург — Калининград», «Петербург — Краснодар».

В 10:20 пассажиры также в очередной раз не смогут вылететь в Калининград, в 11:05 самолет не отправится в Геленджик, в 12:15 — снова в Краснодар, в Гянджу самолет уже не полетит в 12:40.

Не отправится воздушное судно сегодня в Ларнаку на 14:55, Воронеж на 17:05 и снова в Краснодар на 18:35, во Владивосток на 19:25 и в Сочи на 19:40.

Все остальные рейсы, согласно расписание онлайн-табло, вылетят в точно запланированное время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиакомпания «Россия» вернула почти 60 работникам удержанную зарплату в размере двух миллионов рублей.

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