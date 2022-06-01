Сотрудники авиакомпании «Россия» получили 2 млн невыплаченной ранее зарплаты

Авиакомпания «Россия» вернула 54 работникам удержанную зарплату в размере двух миллионов рублей.

Благодаря Петербургской транспортной прокуратуре «Россия» вернула сотрудникам удержанную зарплату в пару миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Была проведена проверка соблюдения трудового законодательства Авиакомпании «Россия», по результатам которой выяснилось, что из-за счетной ошибки сотрудники не получали зарплату в течение месяца. При этом руководство компании не предупредило сотрудников о предстоящей задержке.

В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Кроме того, организация будет обязана выплатить штраф в сумме 45 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиакомпания «Россия» по результатам 2021 года оказалась на 57 месте рейтинга ТОП-100 компаний — лучших работодателей страны.