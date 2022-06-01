В Петербурге стартовал второй этап НМТО, в рамках которой заработают 63 новые остановки

В Петербурге стартовал второй этап НМТО, в рамках которой заработают 63 новые остановки. Фото: Gazeta.SPb.ru / Валентин Егоршин

В Петербурге стартовал второй этап НМТО, в рамках которой заработают 63 новые остановки. Фото: Gazeta.SPb.ru / Валентин Егоршин

Сегодня, 1 июня, в Петербурге стартовал второй этап перехода на Новую модель транспортного обслуживания, в рамках которой появятся новые остановки.

Предполагается, что новых остановок будет 63, а также в рамках НМТО предполагается отказ от устаревших «маршруток» и переход на экологичные, комфортабельные автобусы. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Для новых маршрутов общественного транспорта разработана сеть дополнительных остановочных павильонов. На втором этапе в городе откроют 35 постоянных и 28 временных остановок для автобусов и троллейбусов.

Для жителей Колпинского района подготовлено больше всего изменений. Так, здесь появится 10 постоянных остановок. В Кировском и Пушкинском районах города появится по пять остановочных пунктов, а в Красногвардейском откроются три павильона для наземного транспорта.

До конца июля на улицы города постепенно выпустят 693 новых автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе. В социальных маршрутах работает льготный проезд и современные способы бесконтактной оплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что относительно недавно появившийся тариф «60 минут» помогает жителям Петербурга экономить на транспорте, напомнили в ведомстве.