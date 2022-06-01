Петербуржцам напомнили, как работает пересадочный тариф «60 минут»

Относительно недавно появившийся тариф «60 минут» помогает жителям Петербурга экономить на транспорте.

Тариф активируется по карте «Подорожник», после чего может работать в автобусе, трамвае и троллейбусе. При этом стоимость первой поездки составит 40 рублей, второй — 10, а третья и последующие поездки в течение часа будут бесплатными для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Отмечается, что тариф активен на социальном транспорте и прекращает действие в случае, если пассажир после первой или второй поездки оплатил «Подорожником» маршрутку, метро, электричку или пригородный автобус Ленобласти.

Есть также билет 90 минут. предназначенный для тех, кто планирует в течение полутора часов совершить поездку в метро и неограниченное число поездок в наземном транспорте. Он действует 180 дней и стоит 72 рубля. В пресс-службе напомнили, что одна поездка в наземном общественном транспорте и метро по гостевому тарифу стоит 60 и 65 рублей соответственно. Для билета 90 минут необходим отдельная карта-«Подорожник», на который можно записать до 30 билетов.

Приобрести их можно на станциях метрополитена и в киосках «Организатора перевозок».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у жителей Северной столицы появится возможность построить свой маршрут, учитывая изменения в рамках второго этапа транспортной реформы.