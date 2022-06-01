Во Всеволожском районе видеоловушка засняла прогулку огромного медведя

Большой медведь был «пойман» видеоловушкой во Всеволожском районе Ленинградской области. Он спокойно прогуливался по лесу.
На вид уже взрослому бурому мишке не менее пяти лет. Телеканал «Санкт-Петербург» предоставил видео, на котором видно, как животное сначала заинтересовалось чудным прибором, но быстро оставил его и перебрался поближе к ветке. Биолог Павел Глазков рассказал, что по ней медведи могут найти свою избранницу.
Эксперт рассказал, что в июне у медведей наступает период брачных отношений. После внимательного обследования стволов и веток животное понимает, была ли тут медведица, и не занята ли территория кем еще. Обычно во время гона самцы активно метят территорию и оставляют всяческие следы на деревьях.
«Наш постарался дотянуться в том числе и до самых высоких веток», — заметил Глазков
По мнению специалиста, мишка сделал это, чтобы продемонстрировать невестам и соперникам свои габариты
Ранее gazeta.spb.ru писала, что этому году в Ленинградской области ожидается обильный урожай черники, но кое-кто будет пытаться всеми силами помешать сбору ягод.