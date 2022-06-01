Во Всеволожском районе видеоловушка засняла прогулку огромного медведя

Во Всеволожском районе видеоловушка засняла прогулку огромного медведя
Во Всеволожском районе видеоловушка засняла прогулку огромного медведя. Фото: Pixabay

Большой медведь был «пойман» видеоловушкой во Всеволожском районе Ленинградской области. Он спокойно прогуливался по лесу.

На вид уже взрослому бурому мишке не менее пяти лет. Телеканал «Санкт-Петербург» предоставил видео, на котором видно, как животное сначала заинтересовалось чудным прибором, но быстро оставил его и перебрался поближе к ветке. Биолог Павел Глазков рассказал, что по ней медведи могут найти свою избранницу.

Эксперт рассказал, что в июне у медведей наступает период брачных отношений. После внимательного обследования стволов и веток животное понимает, была ли тут медведица, и не занята ли территория кем еще. Обычно во время гона самцы активно метят территорию и оставляют всяческие следы на деревьях.

«Наш постарался дотянуться в том числе и до самых высоких веток», — заметил Глазков

По мнению специалиста, мишка сделал это, чтобы продемонстрировать невестам и соперникам свои габариты

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этому году в Ленинградской области ожидается обильный урожай черники, но кое-кто будет пытаться всеми силами помешать сбору ягод.

Всеволожский район ленобласть медведь павел глазков


 

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