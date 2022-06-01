В России стало на треть меньше стирального порошка

В России стало на треть меньше стирального порошка. Фото: Pixabay

В России стало на треть меньше стирального порошка. Фото: Pixabay

С марта по апрель 2022 года на российском ранке резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода.

Так, например, сильно заметно сокращение ассортимента стиральных порошков, — количество их позиций стало меньше на 33%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.

Таким образом, за 6 недель количество товарных позиций в крупнейших сетях непродовольственных категориях «бытовая химия» и «средства для персонального ухода» стало меньше на 23% в сравнении с таким же периодом 2021 года.

Отмечается, что в число лидеров по сокращению ассортимента в категории непродовольственных товаров вошли персональные средства гигиены, средства для мытья посуды, кондиционеры для белья и волос, средства для лица, шампуни, средства для уборки, зубная паста, дезодоранты, освежители воздуха, гели для душа и мыло.

Снижение произошло во-первых из-за того, что поставщик больше не может поставлять свою продукцию, а во-вторых — поставщик сократил ассортимент из-за трудностей с сырьем, ингредиентами и комплектующими.

Есть еще третья причина, под которой кроется спрос самих покупателей, которые в марте запасались товарами длительного хранения, что привело к отсутствию ряда товарных позиций на полках сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России выдвигается предложение сделать ценники со стоимость по литру и кг.