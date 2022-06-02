График электричек в Петербурге изменят на время июньских праздников

Электрички будут ходить по измененному графику. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Электрички будут ходить по измененному графику. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В июньские праздники, с 11 по 13 число, частично изменится расписание пригородных поездов в Петербурге и Ленобласти.

График электричек изменится на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском и Витебском направлениях. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). 11 и 12 июня пригородные поезда будут ходить по графику субботы, а 13 июня — по графику воскресенья, но есть исключения.

Так, курсировать по привычному графику будут электропоезда Петербург — Балтийский – Сланцы (№ 6673/6674), Оредеж — Дно, Петербург — Витебский — Новолисино — Рогавка — Великий Новгород, Луга — Великий Новгород, Луга — Псков. 12 июня также отменяют все электрички на участках Сосново — Петербург — Финляндский — Тихвин — Петербург — Ладожский, Будогощь — Петербург — Ладожский, Бабаево — Тихвин, Тихвин — Петербург — Ладожский, Малукса — Мга, Хвойная — Будогощь, Угловка — Боровичи, Боровичи — Угловка.

11, 12 и 13 июня будут нерабочими в связи с празднованием Дня России.

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