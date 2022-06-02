«В старых такой роскоши не было»: петербуржцы отметили удобство новых автобусов

В Петербурге стартовал второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания. Горожане делятся своими впечатлениями от нового транспорта в соцсетях.

В рамках транспортной реформы в Петербурге заменяют устаревшие маршрутки на новые социальные автобусы. В общественном транспорте работают кондиционеры, а сам он ездит на экологичном газомоторном топливе. Оплатить проезд можно любым бесконтактным способом. Кроме того, в автобусах появились USB-разъемы для подзарядки гаджетов, пишет Патрульный Петербурга.

«Удобно, что в новых автобусах можно зарядить телефон, пока едешь. В старых такой роскоши не было», — отмечают петербуржцы.

Особенно актуально это, по словам пользователей, при возвращении домой с работы, чтобы близкие не потеряли.

«Довольна новыми автобусами. Чистые, аккуратные и не коптят, как старые», — написала жительница города.

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