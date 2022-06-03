В пятницу из Пулково в запланированное путешествие не вылетят 10 самолетов

В пятницу из Пулково в запланированное путешествие не вылетят 10 самолетов. Фото: Baltphoto

В пятницу из Пулково в запланированное путешествие не вылетят 10 самолетов. Фото: Baltphoto

В последний день рабочей недели из Петербурга в путь не отправятся 10 самолетов, и еще один задержится на вылет. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

На настоящий момент (09:30) уже не были осуществлены рейсы в Анталью на 03:05 и 07:30, в Калининград на 06:30, а также в Краснодар на 09:00. Следующим по запланированному маршруту сегодня не полетит воздушное судно в Тегеран, запланированное ранее на 09:55. В 12:15 отменили самолет в Краснодар, в 15:25 — в Даламан. Также в пятницу не долетит самолет из Петербурга в Воронеж, который был запланирован на 17:05. Очередной рейс в Краснодар на 18:35 срывается сегодня, 3 июня. В 19:40 из Пулково не полетит самолет в Сочи.

Чуть позже запланированного отправиться рейс «Санкт-Петербург — Анталья» на 12:55. Его новое время — 13:15.

Все остальные рейсы, судя онлайн-табло, вылетят из аэропорта по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково были отменены 16 авиарейсов 2 июня.