В аэропорту Пулково в четверг отменили 16 рейсов

В аэропорту Пулково в четверг отменили 16 рейсов
В Пулково отменены и задержаны рейсы. Фото: "ВВСС"

В четверг, 2 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены 16 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (был запланирован на 3:10, 7:30), Самарканд (4:45), Калининград (6:30, 10:20, 16:00), Ереван (8:40), Краснодар (9:00, 12:15, 18:35), Тегеран (9:55), Даламан (15:25), Воронеж (17:05), Сочи (18:30, 19:40) и Баку (22:55).

Также есть один задержанный рейс. С опозданием вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, который должен был покинуть Северную столицу в 12:55, но его отложили до 13:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока.

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