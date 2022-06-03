В России коронавирусом заболело еще более 4 тысяч человек за сутки

В России коронавирусом заболело еще более 4 тысяч человек за сутки
В России коронавирусом заболело еще более 4 тысяч человек за сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в целом по стране продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 302 новых случая коронавируса.

Госпитализировано в городе 302 человека, выздоровели – 334, умерли – 11. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 530 387 местных жителя, вылечились — 1 493 778 человек, а общее число жертв достигло 33 869. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 264 человек. Всего по России заразилось инфекцией 4 188 человек за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников обозначил свое мнение на ситуацию со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране: он считает, что это «конец начала».

коронавирус новости СПб оперштаб Россия статистика заболеваемости


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 открывает летний сезон лекций об искусстве и кинопоказов на Елагином ...
Гранты на более чем 15 млн рублей для закупки средств обучения получат 66 ...
На таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке
В Лужском районе ищут неизвестного, который приставал на пляже реки к ...
Из-за гроз 4 июня в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень ...
Лучше понять, как работает транспортная реформа, петербуржцам помогают волонтеры
В Василеостровском районе автомобиль снес десятилетнего велосипедиста на повороте
Евросоюз окончательно утвердил 6 пакет санкций против России, включая ...