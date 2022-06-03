В России коронавирусом заболело еще более 4 тысяч человек за сутки

В России коронавирусом заболело еще более 4 тысяч человек за сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В России коронавирусом заболело еще более 4 тысяч человек за сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в целом по стране продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 302 новых случая коронавируса.

Госпитализировано в городе 302 человека, выздоровели – 334, умерли – 11. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 530 387 местных жителя, вылечились — 1 493 778 человек, а общее число жертв достигло 33 869. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 264 человек. Всего по России заразилось инфекцией 4 188 человек за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников обозначил свое мнение на ситуацию со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране: он считает, что это «конец начала».