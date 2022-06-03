В Ленинградской области за сутки COVID-19 подхватили 46 человек

В Ленинградской области за сутки COVID-19 подхватили 46 человек
В Ленинградской области за сутки COVID-19 подхватили 46 человек. Фото: pexels

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 46 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистика сегодня, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 859 местных жителей. Всего выздоровели 183 617 пациентов, в том числе 61 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умерло ни одного человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 264 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников обозначил свое мнение на ситуацию со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Он считает, что это «конец начала».

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