В Ленинградской области за сутки COVID-19 подхватили 46 человек

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 46 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистика сегодня, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 859 местных жителей. Всего выздоровели 183 617 пациентов, в том числе 61 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умерло ни одного человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 264 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников обозначил свое мнение на ситуацию со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Он считает, что это «конец начала».