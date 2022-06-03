Из-за гроз 4 июня в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

Повышенный уровень опасности приходит в Северную столицу вместе с грозами. Уже завтра, 4 июня, местами в городе ожидается гроза.

По данным Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», суббота местами пройдет с дождями и грозами. Мокро станет еще ночью, а после и днем .

Температура воздуха тоже несколько упадет по сравнению с сегодняшним днем. Так, ночью она составит от 10 до 12 градусов тепла, а днем поднимется до 16-18 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало.

Также, согласно прогнозу Гидрометцентра, с 15 до 23 часов 4 июня на территории Петербурга возможны сильные грозы, предупредили в Смольном.

Водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, годовая температура воздуха в Санкт-Петербурге со временем стала повышаться.