Гранты на более чем 15 млн рублей для закупки средств обучения получат 66 петербургских организаций

Общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга выделят гранты на закупку современных средств обучения.
Так, один грант по стоимости доходит до 15 150 000 рублей. В общей сложности такие суммы получат 66 организаций. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Отмечается, что гранты предоставляются с 2021 года на конкурсной основе. В соответствии с постановлением губернатора Петербурга Александра Беглова в скором времени будут выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций с основными общеобразовательными программами.
На сегодняшний день уже 33 школы-победителя получили финансирование – от 10 до 25 миллионов рублей – на создание школьных высокотехнологичных лабораторий и мастерских.
«Сейчас готовим к запуску следующий грант – на 500 миллионов рублей, чтобы следующая линейка школ получила возможности для развития», — заметил в своем Telegram-канале Беглов.
Губернатор отметил, что часто слышит просьбы от петербургских родителей по Школам полного дня. Все это может обеспечить только современное образовательное пространство, считает Беглов.
Так, в образовательных учреждениях создадут высоко оснащенные учебные места по различным направлениям, например, появится «Инженерный класс», «IТ-класс», «Гуманитарно-технологический класс» и другие.
Кроме того, благодаря оснащению ученики школ смогут получить предпрофессиональное обучение по востребованным на рынке труда Северной столицы специальностям, а также повысить качество общего образования.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге началось лето, а для школьников и студентов — время экзаменов.