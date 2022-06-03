Гранты на более чем 15 млн рублей для закупки средств обучения получат 66 петербургских организаций

Гранты на более чем 15 млн рублей для закупки средств обучения получат 66 петербургских организаций. Фото: Telegram-канал Александра Беглова

Гранты на более чем 15 млн рублей для закупки средств обучения получат 66 петербургских организаций. Фото: Telegram-канал Александра Беглова

Общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга выделят гранты на закупку современных средств обучения.

Так, один грант по стоимости доходит до 15 150 000 рублей. В общей сложности такие суммы получат 66 организаций. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что гранты предоставляются с 2021 года на конкурсной основе. В соответствии с постановлением губернатора Петербурга Александра Беглова в скором времени будут выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций с основными общеобразовательными программами.

На сегодняшний день уже 33 школы-победителя получили финансирование – от 10 до 25 миллионов рублей – на создание школьных высокотехнологичных лабораторий и мастерских.

«Сейчас готовим к запуску следующий грант – на 500 миллионов рублей, чтобы следующая линейка школ получила возможности для развития», — заметил в своем Telegram-канале Беглов.

Губернатор отметил, что часто слышит просьбы от петербургских родителей по Школам полного дня. Все это может обеспечить только современное образовательное пространство, считает Беглов.

Так, в образовательных учреждениях создадут высоко оснащенные учебные места по различным направлениям, например, появится «Инженерный класс», «IТ-класс», «Гуманитарно-технологический класс» и другие.

Кроме того, благодаря оснащению ученики школ смогут получить предпрофессиональное обучение по востребованным на рынке труда Северной столицы специальностям, а также повысить качество общего образования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге началось лето, а для школьников и студентов — время экзаменов.