Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож оставляет свой пост

Генеральный директор и член совета директоров группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, включенный в санкционный список, покидает свой пост.

Об уходе с поста сообщили в опубликованном пресс-релизе компании. Также отмечается, что помимо поста Гендиректора Волож оставляет все руководящие должности в дочерних структурах группы.

При этом в компании заявили, что санкции, введенные в отношении Воложа, не распространяются на материнскую компанию «Яндекса» Yandex N.V., а также на ее дочерние компании. Кроме того в пресс-релизе заметили, что сложившаяся ситуация на скажется на операционную деятельность «Яндекса», а также на финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.

Как отметили в «Яндексе», Волож продолжит помогать компании, но не будет давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Об этом сообщает ТАСС.

После того, как стало известно, что Волож попал в санкционный список, стоимость акций «Яндекса» в ходе основной сессии торгов на Московской бирже падала до минимума с апреля 2017 года.

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