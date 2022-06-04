В Пулково 4 июня на вылет отменены 9 рейсов, и еще 3 самолета задержатся

В Пулково 4 июня на вылет отменены 9 рейсов, и еще 3 задержатся. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково 4 июня на вылет отменены 9 рейсов, и еще 3 задержатся. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу, 4 июня, 9 рейсов не будут осуществлены из петербургского аэропорта Пулково, также еще 3 воздушных судна вылетят с опозданием. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

На настоящий момент, 08:30 по московскому времени, на отправление уже были задержаны два рейса и еще два отменены вовсе. Речь идет о самолетах в Анталью, запланированных ранее на 03:05 и 07:30, а также позже отправившихся рейсов в Сочи и Ош. До этого они были запланированы на 08:20 и 08:35, а теперь вылетят в 08:40 и 09:00 соответственно.

Следующим сегодня не отправится в путь самолет «Санкт-Петербург — Краснодар» на 09:00, 12:15 и 18:35, в Ларнаку на 14:55, в Калининград на 16:00, Воронеж на 17:00, в Сочи на 19:40.

С 12:55 перенесли вылет судна в Анталью, — теперь он состоится 13:45.

Все остальные рейсы, судя онлайн-табло, вылетят из аэропорта по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в аэропорту Пулково остановили пассажира, который следовал из Стамбула с 2 миллионами долларов наличными.