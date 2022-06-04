Названы категории граждан, имеющие право на ЕДВ в России

Ежемесячная денежная выплата положена некоторым категориям россиян, но и не только: иностранцы также могут получить дополнительные средства, а также лица без гражданства, которые имеют ПМЖ на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям.

О группах людей, которые могут рассчитывать на ЕДВ, рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева агентству «Прайм».

Кому положено ЕДВ

Эксперт пояснила, что ЕДВ могут получать инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов.

ЕДВ носит социальный и профессиональный характер. Так, выплаты могут получать и представители некоторых профессий, например, члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работники организаций угольной промышленности.

Социальные ЕДВ положены гражданам, которые ухаживают за престарелыми, которым необходима постоянная помощь, а также за людьми, которым уже больше 80 лет. Старожильцева рассказала, что размер такой выплаты составит 1200 рублей в месяц, но ухаживающий человек должен быть безработным.

Пенсионерам, по словам специалиста, дополнительна предусмотрена надбавка за иждивенцев. Прибавка будет перечислена за каждого нетрудоспособного члена семьи, но их должно быть не более трех человек.

Как начисляется ЕДВ

Зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Виктория Шакина напомнила. что автоматически средства ЕДВ будут начислены только тем, кто получает пенсию по инвалидности, остальным необходимо обратиться в ПФР или МФЦ с подачей соответствующего заявления.

Кроме того эксперт рассказала, как устанавливается ЕДВ. В случае, если гражданин имеет право на получение денежных средств сразу по нескольким основаниям в рамках одного закона, то ЕДВ устанавливается самой высокой выплате. Однако есть исключения, например, «чернобыльцы», герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, герои Труда СССР и России и полные кавалеры ордена Трудовой славы, которым ЕДВ может устанавливаться одновременно и по другому основанию.

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