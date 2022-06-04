Стали известны самые популярные в Петербурге летние вакансии

Власти Санкт-Петербурга рассказали, какие профессии набирают популярность в летний сезон, а также как изменилось ситуация с количеством безработных.

Отмечается, что за последние три месяца количество безработных горожан стало меньше примерно на тысячу человек. Если сравнивать этот показатель с 2021 годом, то получится, что это в два раза меньше, чем было раньше. Об этом сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости населения.

На сегодняшний день насчитывается 26 тысяч вакансий. Самыми востребованными в Петербурге являются сотрудники-электрогазосварщики. Так, почти три тысячи вакансий есть по этому направлению. Инженеры разных специализаций находятся на второй позиции с примерно 1 100 местами.

Также работодатели часто в поиске поваров, водителей и массажистов. Таких вакансий открыто от 500 до почти 800.

Выяснилось, что на рынке труда сократилась конкуренция среди потенциальных сотрудников, — сейчас на одну и ту же вакансию претендует 0,71 человек. Для сравнения, год назад этот показатель достигал 1,06.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге зарплаты сотрудникам планируют снизить около 14% компаний.