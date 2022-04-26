В Петербурге зарплаты сотрудникам снизят 14% компаний

14% петербургских компаний намерены до конца года снизить зарплаты своим сотрудникам.

По данным опроса hh.ru, еще 35% работодателей пока не планируют снижать или увеличивать зарплаты. А повышение оплаты труда ждет сотрудников 29% компаний. При этом каждая пятая компания (22%) пока не определилась с планами на зарплаты работников.

С конца февраля зарплату снизили уже в 8% городских компаний. Подняли зарплату только работникам 16% компаний. У остальных доход пока не изменился.

Опрос также показал, что больше всего от снижения зарплат пострадали работники сферы продаж (доходы сократились у 12% респондентов). А увеличение зарплат в основном коснулось IT-сферы (о повышении заявили 22%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России сотрудников сокращают или снижают им зарплаты.