В Петербурге зарплаты сотрудникам снизят 14% компаний

В Петербурге зарплаты сотрудникам снизят 14% компаний
Зарплату снизят 14% компаний. Фото: pixabay

14% петербургских компаний намерены до конца года снизить зарплаты своим сотрудникам.

По данным опроса hh.ru, еще 35% работодателей пока не планируют снижать или увеличивать зарплаты. А повышение оплаты труда ждет сотрудников 29% компаний. При этом каждая пятая компания (22%) пока не определилась с планами на зарплаты работников.

С конца февраля зарплату снизили уже в 8% городских компаний. Подняли зарплату только работникам 16% компаний. У остальных доход пока не изменился.

Опрос также показал, что больше всего от снижения зарплат пострадали работники сферы продаж (доходы сократились у 12% респондентов). А увеличение зарплат в основном коснулось IT-сферы (о повышении заявили 22%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России сотрудников сокращают или снижают им зарплаты.

зарплата новости СПб опрос повышение зарплаты снижение зарплаты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург доставили препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса
Стали известны подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области
В Петербурге зарплаты сотрудникам снизят 14% компаний
В Сертолово «Шкода» влетела в карету скорой помощи
В Ленобласти началась рекультивация полигона «Красный Бор»
Адвокат Днепровская объяснила, как вернуть деньги за подарочный сертификат
В детском саду в Ульяновской области застрелили няню и двух детей
В Ленобласти в выходные нашли два артиллерийских снаряда и две гранаты времен ВОВ