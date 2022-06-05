Петербург занял 1 место в России по числу новых случаев коронавируса

Петербург занял 1 место в России по числу новых случаев коронавируса
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербург сегодня оказался на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В воскресенье, 5 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 263. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Московский регион: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 185 человек с коронавирусом, а в Московской области насчитали 222 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 198 человек, госпитализировали 60 местных жителей, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.

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