В России за сутки коронавирусом заразились 3 786 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 786 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 351 851. Об этом стало известно сегодня, 5 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 837 человек, скончались 75 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 379 520 граждан. Накануне выздоровели 3 935 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 764 261.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Москва — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.