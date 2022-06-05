В России за сутки коронавирусом заразились 3 786 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 3 786 человек
В России зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 786 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 351 851. Об этом стало известно сегодня, 5 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 837 человек, скончались 75 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 379 520 граждан. Накануне выздоровели 3 935 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 764 261.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Москва — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.

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