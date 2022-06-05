Экскурсии по крышам в Петербурге принесут управляющим компаниям выпадающие из-за санкций доходы

Популярные прогулки по крышам в Петербурге все еще не запрещены. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Популярные прогулки по крышам в Петербурге все еще не запрещены. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Руферы с приходом лета вновь начали проводить экскурсии по петербургским крышам. Пока жильцы исторических домов негодуют, управляющие компании начали на этом зарабатывать.

В социальных сетях вновь участились посты с критикой деятельности руферов. В сообществе жителей Петроградского района опубликовали информацию с сайта руферов, где рассказывается о расценках на прогулки по крышам в ночь Алых парусов. Просмотр праздничного салюта с высоты птичьего полета обойдется горожанам в 2000 рублей, а посмотреть шоу с фрегатом целиком будет стоить 8000 рублей. Негодующие комментарии в большинстве своем оставляли жильцы квартир, которые расположены прямо под крышами. Об этом пишет Neva.Today.

Популярные прогулки по крышам в Петербурге все еще не запрещены. При этом власти уже давно ищут решение данной проблемы, которое, кстати, скорее всего пойдет не в пользу жильцов.

По словам депутата Заксобрания Дениса Четырбока, проблема с руферами кроется в банальной коррупции. Как выяснилось, многие управляющие компании содействуют организаторам экскурсий, открывая им крыши за определенную сумму.

В связи с этим парламентарий предлагает пойти на встречу и сделать прогулки по городским крышам легальными. Такой законопроект уже принят в первом чтении.

«Мы решили отойти от репрессивного подхода. И сосредоточиться на правовом регулировании. Знаете, как говорят? Если безобразие нельзя предотвратить, то его надо возглавить», — считает Четырбок.

Практику подкупа управляющих компаний подтвердил глава Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере СПб Евгений Пургин. Дело в том, что в условиях санкций доходы управляющих компаний значительно снизятся, а сделки с руферами дают хоть и нелегальный, но все же дополнительный заработок.

Эксперт же предлагает обратить внимание на обеспечение безопасности прогулок с руферами и превратить город на Неве в столицу экскурсий по крышам. Как считает Пургин, крыши нужно оборудовать надежными ограждениями и дорожками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский суд запретил еще три сайта с рекламой экскурсий по крышам.