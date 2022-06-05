Финансист назвал способы накопить 5 миллионов рублей

Финансовый эксперт дал россиянам несколько советов, с помощью которых можно накопить пять миллионов рублей.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал результаты опроса о том, какую сумму россияне бы хотели накопить к пенсии, чтобы не ограничивать себя в ежедневных тратах. Большинство назвали сумму в пять миллионов рублей.

Чтобы облегчить процесс создания финансовой подушки, Юденков порекомендовал откладывать 10% от заработной платы. Он отметил, что этот способ поможет «сколотить капитал».

Также эксперт посоветовал хранить сбережения в рублях на депозите в крупном банке и не рисковать с покупкой валюты. Кроме того, он считает, что в этом сезоне лучше не брать кредиты. Напоследок он посоветовал отложить покупку недвижимости и дорогой техники до осени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне хотят накопить 5 миллионов рублей для комфортной жизни на пенсии.