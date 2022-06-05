Россияне хотят накопить 5 миллионов рублей для комфортной жизни на пенсии

Около 10% респондентов считают, что им хватит пенсии и копить деньги необязательно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Около 10% респондентов считают, что им хватит пенсии и копить деньги необязательно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Большинство российских граждан хотели бы накопить к пенсии 4-5 миллионов рублей, чтобы сохранить привычный образ жизни.

По данным исследования Anderida Financial Group, более 70% россиян считают, что к выходу на пенсию должна быть подушка безопасности, которая будет покрывать траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% респондентов считают, что им хватит пенсии и копить деньги необязательно. Оставшиеся опрошенные рассчитывают, что их будут финансово поддерживать дети и внуки. Об этом пишет РИА Новости.

Каждый второй, кто будет откладывать на финансовую подушку, хотели бы накопить 4-5 миллионов рублей. Еще 30% нуждаются в сумме свыше 5 миллионов рублей, а оставшимся россиянам хватило бы 2-4 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги.