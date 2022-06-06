В Петербурге подтвердили еще 242 случая коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 242 новых случая коронавируса.

Госпитализировано 49 человек, выздоровели – 98, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 531 140 местных жителей, вылечились — 1 494 402 человека, а общее число жертв достигло 33 901. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 189 человек. На третьем месте Волгоградская область — 130 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.