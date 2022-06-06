Петербург занял 1 место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки

Петербург занял 1 место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербург сегодня оказался на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 6 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 242 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 248. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 189 человек с коронавирусом, а на третьем месте по заболеваемости оказалась Волгоградская область — 130 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 98 человек, госпитализировали 49 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.

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