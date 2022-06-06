С пьяных водителей в Петербурге взыскали штрафов почти на 30 млн рублей

Приставы взыскали с пьяных автомобилистов почти 30 миллионов рублей. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Приставы взыскали с пьяных автомобилистов почти 30 миллионов рублей. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Любители выпить за рублем в Петербурге в принудительном порядке выплатили штрафов почти на 30 миллионов рублей.

Такую сумму судебные приставы взыскали с пьяных водителей за первые четыре месяца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ФССП по городу.

К примеру, штраф в 30 тысяч рублей взыскали 51-летнего петербуржца из Красногвардейского района, который попался инспекторам ГИБДД в пьяном виде за рублем. Добровольно расставаться с деньгами мужчина не захотел, поэтому приставы заставили его погасить штраф, ограничив ему право на выезд за границу. Также был наложен запрет регистрационных действий на кроссовер автомобилиста.

Годом ранее приставы взыскали с нетрезвых водителей более 27 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца недели в Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима.