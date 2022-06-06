Минобрнауки: все вузы России исключены из Болонского процесса

В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что все вузы России исключены из Болонского процесса. Такое решение вынесла Болонская группа.

Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев сообщил, что 11 апреля Болонская группа объявила, что прекращает представительство России и Белоруссии во всех структурах своего процесса.

По его словам, все ректоры и руководители вузов подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией, поэтому все вузы страны фактически исключены из Болонского процесса.

Афанасьев объяснил, что эта декларация не является договором, из которого надо как-то выходить.

«Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — добавил замминистра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в России.