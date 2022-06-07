По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург сегодня находится на первом месте

По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург сегодня находится на первом месте. Фото: unsplash

По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург сегодня находится на первом месте. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться пациентами. Врачи за прошедшие сутки выявили в городе 251 новый случай коронавируса.

Госпитализировано 251 человек, выздоровели – 373, умерли – 9. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 531 391 местный житель, вылечились — 1 494 775 человек, а общее число жертв достигло 33 910. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге с сильным отрывом стала Москва где коронавирус выявили еще у 167 человек. На третьем месте Московская область — 127 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции. Исследование будет проходить на основе данных о течении болезни у уже заразившихся жителей.