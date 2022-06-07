В Ленобласти за последние сутки нашли еще 39 зараженных COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 39 случаев заражения коронавирусом.

О новых случая смертности и заражений сегодня, 7 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 032 местных жителя. Всего выздоровели 183 806 пациентов, в том числе 31 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 167 человек. На третьем месте Московская область с 127 новыми ковид-пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции. Исследование будет проходить на основе данных о течении болезни у уже заразившихся жителей.