С начала июля до конца сентября «Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг России

С начала июля до конца сентября "Уральские авиалинии" отменили все рейсы на Юг России. Фото: unsplash

С начала июля до конца сентября "Уральские авиалинии" отменили все рейсы на Юг России. Фото: unsplash

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» не будут летать 6 аэропортов на Юге России до конца сентября.

Рейсы полностью прекратят осуществляться с 1 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В списке отмененных рейсов значатся Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж. Жителям Росси необходимо заранее продумать маршруты и время отправления в эти точки страны. Причина отмены пока не сообщается.

Те граждане, которые уже купил билеты по указанным направлениям, могут оформить возврат полной стоимости проездных документов или обменять их на другие направления. Например, на Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 авиарейсов отменили на вылет из петербургского аэропорта Пулково 7 июня.