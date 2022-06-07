В Пулково 7 июня отменены 16 самолетов на вылет

Сегодня, 7 июня, 16 авиарейсов отменили на вылет из петербургского аэропорта Пулково. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям. При этом задержанных рейсов во вторник вовсе нет.

На настоящий момент уже не состоялись рейсы «Петербург — Бухара», «Петербург — Анталья», «Петербург — Гянджа», «Петербург — Ереван».

В 9:00 не вылет самолет в Краснодар, в 9:55 — в Тегеран, в 10:15 и 10:20 — в Орск и Калининград соответственно. Также в 12:15 воздушное судно снова не полетит в Краснодар, в 15:25 — в Даламан. На 16:25 и 19:40 отменены рейсы в Сочи, а на 17:05 — в Воронеж. В 22:00 самолет не отправится в Нур-Султан.

Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 июня в петербургском аэропорту Пулково были отменены 10 авиарейсов и один задержан.