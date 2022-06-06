В Пулково в понедельник отменили 10 рейсов

В Пулково в понедельник отменили 10 рейсов
В Пулково отменяются рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В понедельник, 5 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены 10 авиарейсов и один задержан. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (должен был вылететь в 3:05, 7:30), Краснодар (9:00, 12:15, 18:35), Ларнаку (14:55), Анапу (16:00), Воронеж (17:05), Сочи (19:40, 19:40).

Также есть один задержанный рейс. С опозданием вылетит самолет авиакомпании Smartavia до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 13:00, но его отложили до 14:45.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке.

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