Названы самые известные пушкинские места петербуржцев

Более двух десятков мест связаны в Санкт-Петербурге с Александром Сергеевичем Пушкиным, ведь именно в этом городе он творил, учился, гулял, навещал своих друзей и близких, посещал пабы, а также спектакли в театрах. Жизнь поэта прервалась также в этих местах.

Накануне, 6 июня, город отпраздновал 223 года со дня рождения известного поэта. Множество памятных мест есть в городе на Неве, связанных с Пушкиным. Жители и гости города с удовольствием посещают их из года в год. Есть и такие пушкинские места, которые пользуются популярностью больше всего. Редакция Peterburg2 составила топ-7 таких известных точек на карте.

Призовое по просмотрам на сайте место отдается Летнему саду, за ним следует здание Санкт-Петербургской консерватории, а замыкает тройку лидеров Царскосельский лицей.

Мемориальный Музей-Лицей

Также в городе Пушкин расположен один из филиалов Всероссийского музея А.С.Пушкина: Мемориальный Музей-Лицей, который был открыт к 150-летию со дня рождения поэта в здании бывшего Императорского Царскосельского Лицея. Именно здесь поэт воспитывался с 1811 года по 1817 год. Тут Пушкин обнаружил свое поэтическое призвание и верных друзей.

Музей-квартира А.С. Пушкина

На набережной реки Мойки, в квартире, где поэт провел последние годы своей жизни, создан музей. Здесь хранится коллекция, формировавшаяся на протяжении нескольких десятилетий. Тут можно найти и документов, и рукописи, и даже посмертную маску Пушкина.

Летний сад

Пушкин любил прогуляться по Летнему саду и жил недалеко от него. Он утверждал, что Летний сад — это, как будто, его огород.

«Я, вставши ото сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нём, читаю и пишу», — заметил Пушкин.

Поэт считал это место своим домом.

Литературное кафе

«Литературное кафе» было открыто на месте знаменитой кондитерской Вольфа и Беранже, а интерьер заведения создан в стиле петербургской гостиной 19 века. Здесь Пушкин завтракал в день дуэли с Дантесом. Примечательно, что в меню сохранилось его любимое блюдо — печёное яблоко. В кафе проходят вечера фортепиано и русского романса.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

Во времена Пушкина это здание называлось Большим Каменным театром. Поэт никогда не пропускал здесь спектакли. На сцене здесь выступала легендарная Авдотья Ильинична Истомина. О ней Пушкин писал в своём «Евгении Онегине».

Обелиск на месте дуэли Пушкина

Жизнь поэта трагически оборвалась 8 февраля 1837 года в районе Черной речки, недалеко от Комендантской дачи. Сейчас на этом месте расположен зеленый сквер, где возвышается обелиск с портретом великого поэта, а также цитатой Михаила Юрьевича Лермонтова.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади

В этой церкви состоялось отпевание Пушкина. Изначально церемонию планировали провести в Исаакиевском соборе, но позже было решено перенести ее в Конюшенную церковь, так как она располагалась ближе к дому, где жил Пушкин.

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