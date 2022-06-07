Эксперт рассказал, как распознать у ребенка водную инфекцию, а также как защититься от нее

Эксперт рассказал, как распознать у ребенка водную инфекцию, а также как защититься от нее. Фото: Pexels

Эксперт рассказал, как распознать у ребенка водную инфекцию, а также как защититься от нее. Фото: Pexels

Врач общей практики Борис Шеляпин поделился, как в преддверии купального сезона спасти ребенка от водной инфекции, а также, как понять ее симптомы.

Очень часто взрослые и дети во время купального сезона и жары выбирают не самые безопасные для купания водоемы, из-за этого в организм попадают всяческие вредные и опасные инфекции. Шеляпин подчеркнул, что любой водоем, окруженный человеком, в принципе, неизбежно загрязняется, а возбудители в нем размножаются. Об этом он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Врач отметил, что прежде всего после опасного купания в грязных городских водоемах опасны и распространены энтеровирусные инфекции. Как правило, они сопровождаются температурой, рвотой, расстройством стула и другими неприятными симптомами.

В любых водоемах, считает Шеляпин, главной проблемой является плохая очистка стоков, зачастую на морских побережьях, поэтому в прибрежных зонах находится большое количество энтеровирусных инфекций. Так, дети купаются в море, заглатывают воду и заболевают.

Чтобы побороть попавшую в организм инфекцию, ребенку рекомендуется давать много воды, жаропонижающие средства, а в крайних случаях дело и вовсе может дойти до госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге провели проверку качества воды на пляжах. Результат, конечно, специалисты Роспотребнадзора получили крайне не благоприятный.