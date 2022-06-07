Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль

Со второй половины мая рост цен в Российской Федерации остановился, заявил президент страны Владимир Путин.
Во вторник, 7 июня, на совещании по вопросам экономики президент России Владимир Путин сообщил, что инфляцию в стране удалось взять под контроль, пишет ТАСС.
Путин подчеркнул, что в годовом выражении на 27 мая инфляция составила 17,4%.
«При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — заверил президент РФ.
Путин отметил, что несмотря на это власти должны иметь в виду как позитивные, так и негативные стороны сложившейся ситуации, потому что каждый раз необходимо внимательно анализировать ситуацию и принимать своевременные решения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что аналитик рассказал о нескольких признаках, предвещающих снижение цен в ближайшее время.